УЄФА виділить 1 млн євро на розвиток інфраструктури в Херсонській області. Про це заявив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв після наради з представниками УЄФА стосовно функціонування та розвитку кримського футболу на материковій частині України, яка відбулася у Будинку футболу в Києві.

«УЄФА заслухала звіт Херсонської та Кримської федерації футболу та презентацію планів роботи з відновлення спортивної інфраструктури на 2017 рік. В ході діалогу ми представили наміри збільшити на два відсотки охоплення дітей футболом на Херсонщині та збудувати два нових футбольних центри – в Таврійському мікрорайоні Херсона та в Олешках. Також обговорили плани розвитку спортивної інфраструктури та реалізації програм підтримки футбольної активності серед дітей-переселенців. Підсумок: керівництво УЄФА прийняло рішення виділити Херсонській та Кримській організаціям 1 мільйон євро на будівництво нових футбольних майданчиків, придбання необхідного інвентарю та проведення дитячих футбольних турнірів», – повідомив Андрій Гордєєв. Водночас, на які конкретні проекти будуть витрачені ці кошти, Гордєєв не повідомив, зазначивши лише, що «план готується».

Як повідомляє сайт ФФУ, УЄФА високо оцінили співпрацю з ФФУ та підтвердили готовність продовжувати надавати всіляку підтримку кримському футболу. З цією метою у департаменті національних асоціацій УЄФА буде призначений окремий співробітник, який опікуватиметься кримським питанням.

Також повідомляється, що 1 березня у Херсоні стартує «Відкритий Кубок Федерації футболу АР Крим-2017». Турнір пройде на нещодавно збудованому полі зі штучним покриттям на території ДЮСШ «Освіта».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора