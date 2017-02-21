За день бойовики 35 разів обстріляли позиції ЗСУ

За сьогодні зафіксовано 35 обстрілів бойовиками позицій ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом зафіксовано 35 обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів і снайпер.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку.

У штабі повідомили, що один військовий отримав поранення.