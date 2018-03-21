Британія почала проект повернення тварин у дику природу Wild Place, випустивши першого бурого ведмедя, повідомляє Daily Express.

Проект під назвою Wild Place започатковано Зоологічним товариством Брістоля. Він передбачає повернення в дику природу Британії ведмедів, вовків і рисей. На це планується витратити £ 5 млн, повідомляється на офіційному сайті проекту Wild Place.

У повну силу проект запрацює влітку, а його відкриття планують приурочити до Великодня, випустивши п'ять європейських сірих вовків. Перші ведмеді будуть ділити з вовками територію площею в 3 га у лісі біля міста Брістоль, названу Ведмежий ліс.

Всі витрати по поверненню тварин в ліси покриваються приватними пожертвами. Зараз зібрано близько половини суми.

Вважається, що дикі бурі ведмеді зникли з лісів Великої Британії понад тисячу років тому, підкреслює видання.

Один з авторів проекту Найджел Сімпсон каже: «Ми буквально творимо історію цим проектом. Ми повернемо людей в ті часи, коли ліси були населені ведмедями, рисями і вовками».