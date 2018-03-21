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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Лідери ЄС у п'ятницю схвалять пропозицію щодо перехідного періоду Brexit, - Туск

21 березня, 2018 - 19:20
Фото Reuters

Лідери ЄС схвалять пропозицію щодо перехідного періоду виходу Британії з Європейського Союзу (Brexit - ред.) у цю п'ятницю.

Про це заявив в середу голова Євроради Дональд Туск після застереження, висловленого Іспанією, щодо затримки Гібралтаром схвалення пропозиції щодо перехідного періоду, передає Reuters.

Туск зазначив, що має "хороші новини" для прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

"Я тільки що узгодив з лідерами ЄС-27 те, що ми вітаємо угоду про перехідний  період Brexit", - зазначив він.

Виконавча влада Єврокомісії у вівторок уклала угоду з британськими переговорниками про 21-місячний перехід до статусу-кво, який почнеться наступного березеня після виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, що Британія домовилась з ЄС перенести Brexit до 2020 року .

Джерело: День

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