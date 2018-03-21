Лідери ЄС у п'ятницю схвалять пропозицію щодо перехідного періоду Brexit, - Туск

Лідери ЄС схвалять пропозицію щодо перехідного періоду виходу Британії з Європейського Союзу (Brexit - ред.) у цю п'ятницю.

Про це заявив в середу голова Євроради Дональд Туск після застереження, висловленого Іспанією, щодо затримки Гібралтаром схвалення пропозиції щодо перехідного періоду, передає Reuters.

Туск зазначив, що має "хороші новини" для прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

"Я тільки що узгодив з лідерами ЄС-27 те, що ми вітаємо угоду про перехідний період Brexit", - зазначив він.

Виконавча влада Єврокомісії у вівторок уклала угоду з британськими переговорниками про 21-місячний перехід до статусу-кво, який почнеться наступного березеня після виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, що Британія домовилась з ЄС перенести Brexit до 2020 року .