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Під час антиурядових протестів у Нікарагуа загинули щонайменше 5 людей

21 квітня, 2018 - 11:35
Фото Reuters

У Нікарагуа за три дні антиурядових протестів, які почалися у відповідь на державні реформи системи соціального забезпечення, загинули щонайменше 5 людей. Про це повідомляє The Guardian.

Протести почалися 18 квітня в столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту у відповідь на фінансову кризу, що впливає на Національний інститут соціального забезпечення (INSS).

Реформи, які вступили в силу в середу, 18 квітня, застосовують податок у розмірі 5% до пенсій по старості та інвалідності і збільшують внески, які сплачують як працівники, так і роботодавці.

Уряд звинувачують у тому, що пенсіонери і працівники тепер змушені платити за неефективне управління системою.

Джерело: 112 Україна

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