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Залізничне сполучення аеропорту "Бориспіль" буде підземним

21 квітня, 2018 - 09:50

Проект залізничного сполучення аеропорту "Бориспіль" з Києвом передбачає, що залізнична лінія біля терміналу D буде йти під землю. Про це повідомив гендиректор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю порталу ЦТС.

"Лінія залізниці буде проходити між парканом аеропорту і під'їзною дорогою. Вокзал буде перебувати в торці терміналу D, з лівого боку, якщо стояти обличчям до терміналу. Платформа буде з'єднана критою галереєю з терміналом. Пасажири зможуть пішки дійти до терміналу за 2,5 хвилини", - сказав Рябікін.

"Це перший етап проекту. На другому етапі передбачено, що біля терміналу D буде з'їзд, де залізнична лінія буде йти під землю і спрямовуватиметься до нових терміналів. Це далека перспектива, коли термінал D з'єднається галереями з терміналами B і F", - додав він.

Він додав, що роботи повинні початися 1 червня, а за реалізацію проекту відповідає "Укрзалізниця".

Джерело: Еспресо

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