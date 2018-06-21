Спецслужби Німеччини звинуватили хакерів РФ у кібератаці на енергомережі

Глава Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен поклав відповідальність за недавню масштабну кібератаку на німецькі електромережі та енергетичні компанії на Росію.

Про це Масен заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, витяги з якого оприлюднені в середу, 20 червня, передає Deutsche Welle.

Почерк злочинців - насправді лише один з індикаторів, що вказують на те, що атаку могли контролювати з Росії", - зазначив він.

Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не навів.

Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабну кібератаку під назвою Berserk Bear 13 червня. Зловмисники намагалися впровадитися в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників.

Злочинцям, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах декількох компаній. Перші ознаки атаки з'явилися влітку 2017 року. Скільки німецьких компаній виявилися зачеплені в результаті нападу, Масен не уточнив.

За даними BSI, ситуація взята під контроль.

Зазначимо, що лише п'ята частина компаній, які були опитані у 84 країнах Європи, Азії та США, готові протистояти кібератакам.

Нагадаємо, у США запропонували стежити за задіяними у кібератаках РФ особами та організаціями за межами Сполучених Штатів, які від імені Росії здійснюють різні зловмисні дії у кіберпросторі.

Відповідне положення включено в законопроект про фінансування Пентагону на 2019 рік.

Повідомлялося також, що Пентагон дозволив кібервійськам здійснювати хакерські рейди на іноземні мережі для попередження кібератак.

Раніше сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Адміністрація Трампа має використати кіберпростір, щоб "осоромити" Путіна і таким чином поквитатись із ним за втручання Росії у президентські вибори у США у 2016-му році.