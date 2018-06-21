У Львові проходить День В’єтнаму (фото)

Сьогодні у Львові до вечора триватиме День В’єтнаму. Усі охочі зможуть більше та глибше пізнати культуру та традиції такої далекої для українців Соціалістичної Республіки В’єтнам.

Спеціально до заходу на одні із сторін площі Ринок звели сцену. Тут впродовж дня виступатимуть різні в’єтнамські колективи. Тож люди зможуть ознайомитися із танцями, співами та музичними інструментами цього азійського народу. Відбудеться і показ в’єтнамських костюмів «ао зай».

«Я завжди мріяв познайомити українців із в’єтнамською культурою. Співпрацюючи з ними більше 20 років я зрозумів, що ми не такі вже й різні. Скажу навіть більше, що ми схожі історією, працьовитістю та добротою. Ми навіть обоє маємо недоброзичливого сусіда на півночі. Із В’єтнамом в українців виникають асоціації тільки про війну. Та потрібно мислити не тільки стереотипами. Ця країна також багата на культуру та традиції. І ми сьогодні маємо чудову можливість познайомитись з нею», - розповів президент «Товариства українсько-в’єтнамської дружби» Петро Адамик.

На площі Ринок відбудеться і частування традиційними в’єтнамськими стравами. Крім того на виставці-продажі можна придбати предмети рукоділля, товари народного вжитку та продукти харчування цієї азійської країни. А щоб запам’ятати цей день на фотографії було встановлено триметрову фотозону у вигляді традиційного в’єтнамського капелюха.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора