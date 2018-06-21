У Пенсійному фонді пояснили, кому збільшать виплати з 1 липня

Із 1 липня 2018 року Пенсійний фонд України проведе перерахунок пенсій окремим категоріям громадян.

Про це інформує прес-служба ПФУ.

Як зазначається, у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму буде збільшено максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність - із 13 730 грн до 14 350 грн.

Окрім того, у ПФУ повідомляють, що мінімальний розмір пенсії для осіб, у яких страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, у чоловіків - 25 років, у жінок - 20 років, встановлюються на рівні 1435 грн.

Також зазначається, що у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму надбавка донорам перераховується зважаючи на прожитковий мінімум на одну особу на рівні 10%.