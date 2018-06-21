Верховна Рада схвалила закон про запуск Антикорупційного суду

Верховна Рада України ухвалила закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду". За ухвалення відповідного законопроекту № 8497 у четвер, 21 червня, в цілому проголосувало 265 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформу".

Відповідний проект закону, як це зазначено у пояснювальній записці до нього, розроблено на виконання вимог Конституції, а також законів "Про Вищий антикорупційний суд" та "Про судоустрій і статус суддів" для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Для досягнення вказаної мети передбачено утворення Вищого антикорупційного суду, місце якого, територіальна юрисдикція і статус визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд".

Парламент доручив Кабінету міністрів та Державній судовій адміністрації в межах компетенції вжити заходів, пов'язаних з утворенням Вищого антикорупційного суду і реалізації закону.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, 7 червня Рада ухвалила закон "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності. У прикінцевих та перехідних положеннях цього закону пропонувалося Президентові внести в установленому порядку проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

18 червня цього року Вища рада правосуддя за зверненням президента України підтримала підготовлений ним проект закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

Згідно з законом, ВАС здійснюватиме правосуддя у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності), а також шляхом здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях. Законом також передбачено, що для встановлення відповідності кандидатів на посади суддів ВАС критеріям професійної етики, доброчесності, тощо утворюється громадська рада міжнародних експертів у складі 6 членів, які призначаються ВККС виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.