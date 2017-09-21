5 країн підписали меморандум щодо кримінального переслідування винних у збитті MH17

На полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністри закордонних справ України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів підписали Меморандум про взаєморозуміння між їхніми країнами щодо політичної підтримки кримінального переслідування осіб, винних у збитті літака рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Підписання Меморандуму є черговим кроком на шляху вироблення механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних в авіакатастрофі після оголошення 5 липня 2017 року узгодженого рішення держав-учасниць Спільної групи з розслідування (JIT) про здійснення кримінального провадження у справі збиття літака рейсу МН17 в рамках правової системи Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, меморандум має на меті забезпечити координацію позиції країн JIT та забезпечення разом із країнами, чиї громадяни стали жертвами трагедії, а також міжнародними партнерами усієї можливої підтримки та допомоги Нідерландам у притягненні злочинців до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.

Як відомо, влітку 2015 року створення міжнародного трибуналу на підставі рішення РБ ООН було заветовано Росією.