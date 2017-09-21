У День захисника України запустять 5 додаткових поїздів із Києва та Одеси

На свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України "Укрзалізниця" запустить із Києва та Одеси додаткові поїзди, які курсуватимуть у період із 13 по 17 жовтня. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, потяг №191/192 Київ–Львів відправлятиметься з Києва та Львова 14 та 16 жовтня відповідно, поїзди №179 Київ–Дніпро з Києва та Дніпра і №295/296 Київ–Хмельницький із Києва та Хмельницького - також 14 та 16 жовтня.

Поїзд №227/228 Одеса–Львів відправлятиметься з Одеси 13, 15, 17 жовтня, зі Львова - 14 та 16 жовтня.

Поїзд №227/228 Київ–Бердянськ відправлятиметься з Бердянська 13, 15 жовтня, з Києва - 14 жовтня.

Крім того, "Укрзалізниця" також опрацьовує призначення на святкові дати з 13 по 17 жовтня додаткових поїздів сполученнями Київ–Херсон, Миколаїв; Київ–Івано-Франківськ, Чернівці; Київ–Івано-Франківськ, Ворохта; Київ–Ковель; Київ–Ужгород; Харків–Ужгород; Харків–Одеса; Запоріжжя–Івано-Франківськ.