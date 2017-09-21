ЄП непокоїть незакінченість українських реформ у судовій сфері та боротьбі з корупцією

Співголова Парламентського комітету асоціації України - ЄС Даріуш Росаті заявив, що Європейський парламент непокоїть низька швидкість і незакінченість реформ у судовій сфері та боротьбі з корупцією в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН.

"Коли ми повернемося до Брюсселя, ми доповімо нашим колегам з Європейського парламенту, що все йде добре, хоча, чесно сказати, у нас були досить жваві обговорення щодо певних проблемних з нашої точки зору питань, пов’язаних зі швидкістю здійснення реформ і з їх незакінченістю", - сказав Д.Росаті.

За його словами, європейську сторону непокоїть дві основні сфери.

"Перша з них – це судова реформа і процеси, які пов’язані із призначенням суддів, як зробити так, що в майбутньому ці судді були повністю незалежними. І друга сфера, яка нам дуже важлива, – це боротьба з корупцією, і всі ті нові органи, які в Україні створені для того, щоб боротися з нею, як зробити так, щоб співпраця між ними всіма і іншими державними органами була більш успішною", - підкреслив Д.Росаті.