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МЗС передало ноту РФ щодо непродовження договору про дружбу

21 вересня, 2018 - 12:17
Фото Reuters

Міністерство закордонних справ України надіслало Російській Федерації повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство. Про це заявив у п'ятницю, 21 вересня, на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

"МЗС передало формальну ноту Російській Федерації щодо непродовження договору про про дружбу, співробітництво і партнерство", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 17 вересня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

19 вересня рішення РНБО про припинення договору про дружбу України з РФ набуло чинності.

Джерело: Укрінформ

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