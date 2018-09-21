МЗС передало ноту РФ щодо непродовження договору про дружбу

21 вересня, 2018 - 12:17
Міністерство закордонних справ України надіслало Російській Федерації повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство. Про це заявив у п'ятницю, 21 вересня, на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".
"МЗС передало формальну ноту Російській Федерації щодо непродовження договору про про дружбу, співробітництво і партнерство", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, 17 вересня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.
19 вересня рішення РНБО про припинення договору про дружбу України з РФ набуло чинності.
Джерело: Укрінформ