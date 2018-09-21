Порошенко подав до суду на британську BBC за наклеп

Президент України Петро Порошенко подав до суду на британську медіакомпанію BBC за наклеп. Приводом для судового позову стала публікація про те, що Порошенко заплатив за зустріч із президентом США Дональдом Трампом 300 тисяч фунтів (близько 400 тисяч доларів), повідомляє The Telegraph, передає "Новое время".

Представники українського президента наголосили, що інформація в новині не відповідає дійсності та шкодить його репутації.

Адвокати глави української держави заявили, що публікація "завдала шкоди репутації Порошенка, що особливо небезпечно, оскільки той активно просуває в Україні антикорупційні кроки".

У публікації BBC стверджується, що посередники, які діяли від імені Порошенка, здійснили таємний платіж Майклу Коену, який тоді був особистим адвокатом Трампа, для організації переговорів лідерів двох країн. BBC писало, що через офіційні канали Порошенко зміг домогтися лише "декількох хвилин світської бесіди та рукостискання".

Цей матеріал й досі доступний на сайті BBC.