Допомагаючи іншим, створюємо підтримку собі.
Жуль Верн, французький письменник і географ, класик пригодницької літератури

Поліція затримала викрадачку немовляти в Києві

21 жовтня, 2017 - 13:25
Фото: Facebook Микола Кулеба

Поліція затримала викрадача немовляти у Києві.

Про це 21 жовтня повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Зловмисницю затримано. Дитину обстежують медики", - повідомив він.

Кулеба додав, що для пошуку немовляти було задіяно усі підрозділи поліції. 

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков повідомив, що дитину знайшли у Вишгороді. 

"У Вишгороді поліція знайшла викрадене у Києві 2-місячне немовля. Двох викрадачів затримано, з дитиною усе гаразд", - повідомив він.

"Не випробовуйте долю дитини і власні нерви, ви не можете знати про наміри оточуючих і передбачити їхню поведінку, але ви можете убезпечити свою дитину від трагедії. Будьте постійно поруч, дотримуйтесь простих правил безпеки і навчайте малечу", - зазначив уповноважений президента з прав дитини.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...