У Києві проведуть виставку до 75-ї річниці створення УПА

Наступного тижня у столиці відбудеться виставка "Два століття - одна війна", присвячена 75-й річниці створення Української Повстанської Армії.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Як пояснюють організатори виставки на сторінці у Facebook, кампанія має показати тяглість боротьби українців - від часів бійців УПА до сучасного збройного протистояння на Донбасі проти російського імперіалізму.

"Мистецьке поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії вдало передає тяглість боротьби українців за свою державність протягом останніх двох століть", - зазначили у прес-центрі.

Виставка відбудеться наступного понеділка, 23 жовтня, у Національному музей історії України. Заходи на вулиці Володимирській, 2 почнуться о шостій годині вечора. На виставку можна прийти безкоштовно, якщо попередньо зареєструватися.