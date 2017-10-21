У мережі з'явилося відео з моментом викрадення немовля в Києві

У соцмережі оприлюднили відео з камер спостереження, на яких видно, як з дитячого садочка №606 на Оболонському проспекті столиці викрадають дитину.

Світлини та відео розмістили на сторінці групи "Громадська варта Оболоні" у Facebook.

Зокрема, на відео видно, як невідома темноволоса жінка виносить з будівлі дитячого садка частину дитячої коляски. Жінка йде достатньо швидко, нервово оглядається, а потім взагалі починає бігти.

Згодом у групі з'явилися й фото цієї жінки, їх вдалося зробити з камер спостереження.

Раніше повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 20 жовтня, в Києві у дошкільному навчальному закладі №606 викрали двомісячного немовля.