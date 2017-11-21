Уряд Британії схвалив пропозицію щодо подвоєння суми компенсації за вихід з ЄС

Тереза Мей, судячи з усього, отримала згоду уряду Британії подвоїти пропозицію для ЄС за вихід зі складу блоку з 20 мільярдів до 40 мільярдів фунтів стерлінгів, повідомляє Sky News.

"На двогодинній напруженій зустрічі міністрів на Даунінг-стріт, 10, Боріс Джонсон (глава МЗС - ред.) і Майкл Гоув (міністр охорони довкілля - ред.), як передбачається, погодилися (подвоїти суму за Brexit - ред.) за певних умов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці умови передбачають отримання відповіді від Брюсселя на запитання про те, що Британія отримає натомість від ЄС за виплату настільки великої суми, передає Укрінформ.

Іншим важливим підсумком засідання уряду стала згода на надання Європейському суду певної ролі в Британії після Brexit.

Раніше у Британії заявили, що внесуть свої пропозиції щодо суми виплат за фінансовими зобов'язаннями через Brexit до найближчого саміту ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.