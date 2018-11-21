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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Франція ухвалила закони проти фейкових новин

21 листопада, 2018 - 10:13
Фото Reuters

Національні збори Франції ухвалили два законопроекти проти поширення фейковий новин.

Про це повідомляє УНН.

Депутати значною більшістю голосів напередодні ввечері затвердили закони, за допомогою яких президент Франції Еммануель Макрон сподівається запобігти поширенню чуток і фальшивих повідомлень під час передвиборних кампаній.

Згідно з цим законодавством, партії або кандидати тепер можуть діяти проти публічно поширюваних помилкових відомостей протягом трьох місяців перед загальнонаціональними виборами за прискореною юридичною процедурою.

Окрім того, соціальна мережа Facebook і сервіс мікроблогів Twitter повинні стати більш відкритими щодо контенту, який поширюється за плату.

За словами Макрона, він хоче захистити "демократичне життя" у Франції від фейковий новин.

Джерело: УНН

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