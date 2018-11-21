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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

КСУ розглядає зміни до Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО

21 листопада, 2018 - 13:32
Фото: president.gov.ua

Суд може оприлюднити висновок щодо внесення змін до Конституції вже сьогодні увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу суду.

Велика палата Констититуційного суду у середу, 21 листопада, продовжила розгляд проекту змін до Конституції в частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

Йдеться про розгляд відповідності статтям 157 та 158 Конституції питання про закріплення євроатлантичних прагнень України в Основному законі.

"На порядку денному ця справа знаходиться. Результати розгляду будете бачити ввечері", - повідомили у пресс-службі.

Згідно з порядком денним, Велика палата КСУ у закритому засіданні розглянула справу 20 листопада та продовжує розгляд сьогодні, об 11:00. 

"Коли буде висновок, він буде оприлюднений відповідно чинного законодавства на офіційному сайті", - додали у КСУ.

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