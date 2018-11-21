Меморіал Героїв Небесної сотні мають звести до кінця вересня 2019 року

Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на умови торгів із закупівлі послуг.

Переможцем тендеру з виконання робіт з будівництва об'єкта "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної сотні, 3-5 із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення територїї в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності" стала "Україна – Реставрація".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна – Реставрація" запропонувала виконати роботи за 148 млн 808 тис. грн.

Ця пропозиція не була найменшою, але на етапі перевірки документації пропозицію іншого підприємства, яка становила трохи більше 143 млн грн, було відхилено.

Відповідно до проектно-кошторисної документації, початкова вартість робіт з будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні була оцінена в 154 млн грн.

Згідно з умовами договору, Меморіал повинен бути побудований протягом 9 місяців з моменту перемоги в тендері.