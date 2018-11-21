ProZorro.Продажі починає аукціони з продажу землі

В системі ProZorro.Продажі з'являться лоти у вигляді прав на оренду земельних ділянок.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає delo.ua.

Це буде проходити в рамках пілотного проекту ДП "Прозорро.Продажі" з Держслужбою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр).

Перші лоти по оренді землі з'являться в ProZorro.Продажі в листопаді, після чого і відбудуться перші прозорі аукціони.

"Сьогодні Госгеокадастр ввів практичну реалізацію пілотного проекту щодо запровадження електронних земельних торгів. Укладаючи договір з ДП "Прозорро.Продажі", ми розвиваємо цю практику і робимо ще один крок до переведення земельних аукціонів в онлайн", — підкреслив в. о. глави Госгеокадастра Олександр Колотілін.

Підготовка до запуску аукціонів з оренди землі тривала кілька місяців.

"Ми проаналізували Кодекс законів про землю і з'ясували, що, на жаль, швидко змінити процедуру земельного аукціону не вдасться/ Тому ми вирішили піти складним, проте абсолютно правовим шляхом : розробляти процедуру відповідно до закону, буква в букву. Крім того, сам пілотний проект по оренді землі був закріплений через зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів №688" — розповів в. о. директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв.

Сьогодні команда вже завершила розробку мінімально життєздатного продукту.

"Але це - тільки перший етап роботи з земельними аукціонами. Триває тестування майданчиків, заклад перших лотів, запуск і підтримка перших справжніх аукціонів. Це величезний блок ІТ-робіт", — зазначив Соболєв.