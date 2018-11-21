Суд залишив Савченко під арештом

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського районного суду Києва про продовження до 23 грудня терміну арешту народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами адвоката Олександра Шадріна, на засіданні 20 листопада суд відмовив у задоволенні апеляції сторони захисту.

Як відомо, наразі Н.Савченко та її адвокати знайомляться з матеріалами так званої справи Савченко-Рубана, розслідування якої було завершено 1 серпня. 25 вересня Шевченківський суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обмеження для них термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 25 календарними днями.