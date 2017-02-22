У Києві завершилась акція націоналістичних організацій

У Києві на Майдані Незалежності 22 лютого завершилась хода націоналістичних організацій, яку самі учасники назвали "Маршем національної гідності". Акцію організували ВО "Свобода", "Правий сектор" і партія "Національний корпус" ("Азов").

Організатори висунули низку вимог до влади, серед яких зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями і розірвати дипломатичні відносини з РФ, передає 112.ua.

Журналісти оцінюють кількість учасників акції приблизно в 5 тисяч людина, організатори заявили, що учасників було близько 20 тисяч а поліція оцінила в 7 тисяч осіб.

"Народ опинився один на один проти свавілля олігархії і московської навали. Ті, хто дорвалися до влади під гаслами Революції гідності і не думають виконувати завдання, які ставили перед ними українці. Тому ми - "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор" - бачимо єдиний шлях порятунку: об'єднання активної громади, добровольчого руху і всіх націоналістів навколо конкретних і практичних вимог", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представники націоналістичних організацій, які пікетували будівлю Верховної Ради, запалили фаєри.