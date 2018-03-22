ГПУ проситиме суд арештувати Савченко

22 березня, 2018 - 16:01
Генеральна прокуратура України проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді арешту.
Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
"Проситимемо виключно арешт, оскільки іншого запобіжного заходу стаття, за якою вона звинувачуються, не передбачає іншого запобіжного заходу", - сказали у ГПУ.
На запитання, коли і який суд Києва обиратиме Н.Савченко запобіжний захід, у прес-службі відповіли, що це відбудеться завтра у Шевченківському райсуді столиці.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру та затримала Савченко.
Джерело: УНН