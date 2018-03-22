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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

На весілля принца Гаррі і Меган Маркл запросили 600 гостей

22 березня, 2018 - 20:53
Фото Reuters

На весілля принца Гаррі Вельського та його нареченої Меган Маркл, заплановане на 19 травня, запрошено 600 гостей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію принца.

"Британський принц Гаррі та його американська наречена Меган Маркл запросили 600 гостей на весілля у травні", - йдеться у повідомленні.

Кенсінгтонський палац повідомив, що всі запрошені на церемонію, що відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, також візьмуть участь в обідньому прийомі.

Пізніше ввечері 200 гостей побувають на приватному прийомі у сусідньому Фромор-хаусі, який влаштовує батько нареченого принц Чарльз.

Як зазначається, цього тижня усім гостям будуть надіслані запрошення, проте їхні імена не розголошуються.

Джерело: День

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