На весілля принца Гаррі і Меган Маркл запросили 600 гостей

На весілля принца Гаррі Вельського та його нареченої Меган Маркл, заплановане на 19 травня, запрошено 600 гостей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію принца.

"Британський принц Гаррі та його американська наречена Меган Маркл запросили 600 гостей на весілля у травні", - йдеться у повідомленні.

Кенсінгтонський палац повідомив, що всі запрошені на церемонію, що відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, також візьмуть участь в обідньому прийомі.

Пізніше ввечері 200 гостей побувають на приватному прийомі у сусідньому Фромор-хаусі, який влаштовує батько нареченого принц Чарльз.

Як зазначається, цього тижня усім гостям будуть надіслані запрошення, проте їхні імена не розголошуються.