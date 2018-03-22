Регламентний комітет дав згоду на затримання та арешт Савченко

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання Генпрокуратури на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час засідання комітету Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що Савченко та керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан змовилися з ватажками окупантів Донеччини щодо влаштування терактів у Києві з метою повалення державної влади.

Зокрема, вони разом перевозили зброю з окупованих територій, а також планували скоїти замах на президента Петра Порошенка.

Зазначимо, у поданні зазначається, що у слідства є достатні підстави підозрювати Савченко у скоєнні низки злочинів, зокрема:

- ч.1 ст. 109 - дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

- ч.1 ст. 14; ч.2 ст.28, ст.112 - посягання на життя державного чи громадського діяча;

- ч.3 ст. 258 - терористичний акт;

- ч.1 ст. 258-3 - створення терористичної групи чи терористичної організації;

- ч.1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 8 березня при спробі вивезення зброї з окупованої території затримали наближеного до Віктора Медведчука переговорника Володимира Рубана.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Рубан за наказом Захарченка мав влаштувати теракти у середмісті Києва.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є беззаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала і давала вказівки, як провести терористичний акт у залі парламенту, знищивши дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе.

Савченко звернулася до військовослужбовців, назвавши військовий переворот в Україні "очікуваною і правильною подією".

Савченко після допиту в СБУ приїхала до Верховної Ради, де в неї виявили зброю і гранати та вивели із сесійної зали.

20 березня Савченко дала брифінг, під час якого заявила, що з Банкової до неї підіслали агентів для її вбивства. Вона відмовилась називатиме прізвища, пославшись на "військову таємницю". Однак усвідомивши, що за нею спостерігають так звані об'єкти, нардеп вирішила довести ситуацію до абсурду: вигадувала з "агентами" усілякі плани ліквідації верхівки української влади.