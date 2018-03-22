Савченко є соціально небезпечною людиною, - Сенченко

Надію Савченко можна з упевненістю назвати соціально небезпечною людиною. Про це в ексклюзивному коментарі «Дню» сказав голова громадської організації «Сила права» Андрій СЕНЧЕНКО.

«Я можу сказати з упевненістю те, що Савченко є соціально небезпечною людиною. А ось щодо її вини, то тут має дати відповідь слідство і суд. Треба розібратись у причинах її соціальної небезпеки. Якщо це психіатрична чи то вроджена чи то надбана хвороба (після перебування її в РФ за гратами), то цим питанням мають займатись лікарі», - пояснив свою думку він.

При цьому він зауважив: «Якщо ж це прояв неадекватність унаслідок вербування, психологічної обробки, внутрішніх переконань тощо, то тут треба відповідати згідно з законодавством. Це шлях до в’язниці».

Сенченко зазначив, що країна має застосовувати всі сили для того, щоб кожну людину, яка потрапила в заручники, повернути в Україну.

«Країна має застосовувати всі сили для того, щоб, наголошую, кожну людину, яка потрапила в заручники, повернути в Україну. Це найголовніше і тут не варто змішувати те, якою виглядає людина. Це перш за все наш громадянин. Але це не значить, що кожен із тих хто повернувся є героєм», - пояснив він.

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