Мінгареллі непокоять затримки з реалізацією певних напрямків Угоди про асоціацію

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявив про занепокоєння з приводу реалізації певних напрямків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це він сказав під час панельної дискусії у Верховній Раді на тему "Законотворчий процес та європейська інтеграція в контексті парламентської реформи", повідомляє Укрінформ.

"У нас є певні занепокоєння щодо затримок у реалізації певних напрямків Угоди про асоціацію. Разом з пані Климпуш щодо того, як подолати ті проблеми, група експертів провела аналіз основних слабких сторін законодавчого процесу і зараз на основі такої діагностичної роботи і розроблених рекомендацій, ми вважаємо, що маємо хороші позиції, і протягом наступних місяців будемо працювати, щоб наздогнати", - зазначив Мінгареллі.

Нагадаємо, що ЄС офіційно опублікував рішення про безвіз Україні.