Сущенко передав адвокату листа для Макрона

Незаконно затриманий в Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко передав своєму адвокату Марку Фейгіну лист, адресований президенту Франції Еммануелю Макрону.

Про це Фейгін повідомив після відвідин сьогодні свого підзахисного, передає Укрінформ.

"Був сьогодні в СІЗО. Взяв у Романа лист, адресований новообраному президентові Франції. Оперативно передам його, щоб він швидше надійшов у канцелярію Макрона. Важливо, щоб це звернення було розглянуто і відтрефлексовано до поїздки Путіна до Парижа 29 травня", - сказав адвокат.

На його думку, зараз з'явилися додаткові можливості для вирішення "справи Сущенка".

"Російська дипломатія під час виборів у Франції поводилася незграбно. Тепер президент Путін першим проявив ініціативу, подзвонив, щоб поїхати до Парижа з таким напівофіційним візитом. Позитивне рішення "кейса Сущенка" для російської сторони - хороша можливість дещо згладити виниклі розбіжності", - пояснив Фейгін.

Він також сподівається, що в ході консультацій МЗС України з оновленою командою їх колег у Франції увага до справи Сущенка буде на високому рівні.

Нагадаємо, що "Репортери без кордонів" вкотре закликали Москву звільнити Сущенка.