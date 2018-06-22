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Папа Римський у найближчі місяці візьметься за реформування Ватикану

22 червня, 2018 - 22:26
Фото Reuters

Папа Римський Франциск планує у найближчі місяці зробити низку кроків, які допоможуть реформувати Ватикан.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Протягом наступних кілька тижнів і місяців Папа Франциск проведе кілька важливих змін у Ватикані, щоб залучити свіжі обличчя до нових ідей та сприяти іншим, у рамках реформування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Офіс папської доброчинності очолюватиме кардинал. Ця посада є другою за значущістю після самого понтифіка, і таке підвищення рангу керівника цього відомства має на меті посилити значення допомоги бідним.

Архієпископа Конрада Краєвського, який нині очолює Офіс папської доброчинності, посвятять у кардинали. А раніше Папа припинив традицію автоматично призначати кардиналів.

Крім того, до кінця року Франциск планує оновити групу радників кардиналів, відому як С-9. При цьому понтифік пообіцяв, що зміни не означатимуть зменшення кількості членів цього органу. На сьогодні два кардинали із С-9, які працюють в Австралії і Чилі, перебувають під розслідуваннями.

Франциск також обіцяє провести зміни в органі, який називається APSA і відповідає за управління власністю церкви у Римі та на всій території Італії, виплачує зарплату службовцям і опікується закупівлями. Зокрема, планується зміна очільника APSA, якому цього року виповнюється 75 років. Загалом же, за словами Папи Римського, він хотів би зробити цей орган більш прозорим.

 
              
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