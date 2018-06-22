Порошенко відкрив відремонтовану дорогу Дніпро - Запоріжжя

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Запоріжжя відкрив рух на відремонтованій ділянці траси державного значення Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь».

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Відкриття цієї частини автомобільної дороги Глава держави назвав важливою подією, адже ця траса забезпечує зв'язок між двома областями - Запорізькою і Дніпропетровською та між двома містами - Запоріжжям і Дніпром.

«Сьогодні ми тут відкриваємо дорогу. Дорогу, яка побудована з дуже високою якістю. Дорога, яка своєчасно профінансована. І левова частина профінансована з державного бюджету, бо ми на сьогоднішній день зробили пріоритетом дорожнє будівництво», - сказав Порошенко, додавши, що капітальний ремонт цієї траси майже 60 років не проводився.

Президент зазначив, що пріоритетом є завершення ремонту всієї траси.

«Ми збудували дорогу, яка з'єднує Дніпро і Запоріжжя. В нас є пріоритетом, в який ми з'єднуємо Дніпро, Запоріжжя і до Донецької області. Впевнений в тому, що це також буде збудовано в найкоротші терміни і з високою якістю», - підкреслив він.

Водночас Глава держави запевнив, що за останні роки обсяги фінансування дорожнього будівництва зростають. Так, за його словами, у 2014 році на дороги виділялося 10 мільярдів, в 2015 році - 20 мільярдів, в 2016 році - 30 мільярдів, в 2017 - майже 40.

Водночас Президент додав, що наразі поставлено завдання, щоб дорожній фонд разом з митним експериментом наближався до 50 млрд гривень.