На Донбасі з початку року постраждали 387 цивільних, - ОБСЄ

З початку року унаслідок бойових дій на Донбасі загинули 68 цивільних, 319 поранені.

Про це повідомив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Стурбованість ОБСЄ: в цьому році більше жертв серед цивільного населення, ніж у минулому - 387 жертв серед цивільного населення (68 загиблих і 319 поранених); на 18% більше, ніж в 2016 році", - повідомив він.

#OSCE's Hug: more civilian casualties this year than last - 387 civilian casualties this year (68 deaths and 319 injuries); up 18% from 2016

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 22, 2017