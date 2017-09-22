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Любомир Гузар, єпископ УГКЦ, кардинал Католицької Церкви

На Донбасі з початку року постраждали 387 цивільних, - ОБСЄ

22 вересня, 2017 - 20:24
Фото Reuters

З початку року унаслідок бойових дій на Донбасі загинули 68 цивільних, 319 поранені.

Про це повідомив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. 

"Стурбованість ОБСЄ: в цьому році більше жертв серед цивільного населення, ніж у минулому - 387 жертв серед цивільного населення (68 загиблих і 319 поранених); на 18% більше, ніж в 2016 році", - повідомив він.

Джерело: День
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