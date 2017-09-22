На Донеччині загорівся військовий склад, йде евакуація особового складу

У п'ятницю, 22 вересня, на складах боєприпасів військової частини в районі села Малоянісоль Нікольського району Донецької області сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, пожежа почалася в поле, а потім вогонь перекинувся на територію військової частини, внаслідок чого почалася детонація боєприпасів.

"На місце події направлено співробітників ДСНС. Поліцейські оточили небезпечний район і забезпечують його охорону. За попередніми даними, пожежа виникла у полі. Зараз рятувальники борються з вогнем... Правоохоронці оточили територію, щоб люди не потрапили в вогневу пастку. Даних про потерпілих на даний момент немає ", - повідомляє поліція.