Українці разом з поляками відроджують річку Саксагань

Це нині вкрай необхідно й показово, коли громадські організації з різних країн активізуються з метою захисту природного довкілля, яке безжально знищують підприємства гірничо-металургійного комплексу. А коли до цього додаються ще й намагання зібрати ексклюзивну інформацію і продемонструвати в рамках створюваного екомузею історію використання земних надр для розвитку конкретно взятого населеного пункту, – й поготів. Якраз цим ось уже чотири роки поспіль і переймаються учасники українсько-польського Партнерства з відродження річки Саксагань, що утворилося і продовжує діяти в Кривому Розі.

Днями, коли з криворіжцями вчергове зустрівся після свого приїзду сюди один з організаторів цього партнерства з польського боку Єжи ДАРОВСЬКІ, активісти вирішували, що їм треба робити найближчим часом і у більш далекій перспективі На зустрічі, яку проводив нинішній голова Секретаріату Партнерства народний депутат України першого скликання й керівник Криворізького міського правозахисного товариства Микола КОРОБКО, її учасники зійшлися на тому, що необхідно підбити підсумки зробленого й розібратися детально, що вдалося вже зробити, що потребує нових зусиль і пошуку коштів, а вже не далі, як за два місяці, розпочати новий етап співпраці. При цьому було вислухано виступи й повідомлення (разом із демонстрацією раніше задокументованих фактів порушень природоохоронного законодавства місцевими підприємствами, яких назбиралося чимало) керівника громадської організації «Екологічна рада Криворіжжя» Йосипа МАЯКОВА, інженера-металурга Валерія ДЕРКАЧА, самого Микола КОРОБКА та інших учасників зустрічі.

Окремо стояло питання з продовження роботи над створенням другого на всю Україну екомузею, яку започаткував у якості аніматора проекту Петро ЛИСЕНКО (в недалекому минулому – заступник голови Криворізького міського правозахисного товариства), який нині воює на фронті російсько-української війни як заступник командира мотопіхотного батальйону. Виявилося, що до цієї роботи можуть долучитися нові учасники з числа місцевої молоді.

Єжи ДАРОВСЬКІ наприкінці зустрічі подякував усім за співпрацю, за те, що, попри різні перешкоди, Партнерство з відродження річки Саксагань продовжує діяти і розвиватись.

Сергій ЗІНЧЕНКО, редактор газети «Промінь Просвіти Є», м. Кривий Ріг