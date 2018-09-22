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Нацбанк виніс рішення стосовно продажу "дочки" російського "Сбербанка"

22 вересня, 2018 - 14:07
Фото з архіву "Дня"

Національний банк України відмовив у погодженні набуття істотної участі в АТ "Сбербанк". Про це повідомили в прес-службі НБУ.

"Національний банк України відмовив у погодженні набуття істотної участі у розмірі 100% статутного капіталу АТ “Сбербанк” Відкритому акціонерному товариству "Паритетбанк", мажоритарним власником якого є Державний комітет з майна Республіки Білорусь", - повідомили у регуляторі.

Відповідне рішення, як зазначається, 14 вересня 2018 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку, зокрема "у зв’язку з неподанням достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності заявника вимогам законодавства України".

Нагадаємо, раніше у вересні Апеляційний суд Києва вирішив накласти арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбєрбанку (всі - Київ).

Джерело: День

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