На Японію обрушився тайфун "Лан", є жертви

Потужний тайфун "Лан" обрушився на узбережжя Японії, регіональні власті оголосили про обов'язкову евакуацію, повідомляє Kyodo News.

Згідно з повідомленням, вже надходить інформація про загиблих в результаті шаленства стихії.

Так, у місті Фукуока загинула одна людина при обвалення будівельних лісів з-за сильних поривів вітру. У Ямагуті з-за шторму в морі потонув літній чоловік, його човен перекинувся від удару хвилі.

Також повідомляється, що в префектурі Тойохаши жінка отримала травми після того, як була збита поривом вітру під час прогулянки.

Авіакомпанії Japan Airlines і All Nippon Airways скасувала в цілому 350 рейсів в неділю і 170 в понеділок. Свої плани довелося змінити 43 тисячам пасажирів. Також відзначаються перебої в русі поїздів.

Автовиробник Toyota призупинив роботи на декількох складальних підприємствах, які опинилися в епіцентрі негоди.

Влада низки регіонів оголосили про обов'язкову евакуацію для 5,6 тис. сімей, ще 376 тис. сімей отримали рекомендацію щодо можливості залишити свої будинки і перебратися в більш безпечні райони.

Зараз тайфун рухається у напрямку до острова Хонсю з півдня зі швидкістю 45 км на годину. Швидкість вітру досягає 162 км на годину.