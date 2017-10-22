Сьогодні ввечері у Києві закриють 3 станції метро через футбол

Увечері в неділю, 22 жовтня, в роботу станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" будуть внесені зміни у зв'язку з проведенням матчу "Динамо" – "Шахтар". Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

"Перед початком матчу, з 18.30 до 19.30, станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід. У цей час поїзди прямуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів на станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Матч "Динамо"-"Шахтар" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок - о 19.30.

Нагадаємо, на центральних вулицях Києва з 29 листопада по 31 січня частково обмежать рух усіх видів транспорту через новорічно-різдвяні свята.