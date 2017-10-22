У Франції звинуватили групу людей у підготовці вбивств політиків

У Франції правоохоронні органи висунули обвинувачення вісьмом особам, зокрема трьом неповнолітнім, у плануванні нападів на політиків і мечеті, передає УНН.

Восьмеро осіб віком від 17 до 29 років обвинувачуються у "злочинній терористичній змові", а також у зв’язках з бойовиком, який був арештований біля Марселя в червні.

Арештований бойовик був засновником групи під назвою OAS. Його затримали після повідомлення про наміри нападу на чорношкірих людей, мігрантів, а також у мечетях.

У п’ятницю 20 жовтня поліція заарештувала десятьох осіб за підозрою у змові, але двох з них, зокрема матір бойовика, правоохоронці відпустили.

За інформацією видання, арештовані планували закупити зброю та навчались стрільби.