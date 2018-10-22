Франція уникає питання щодо продажу зброї Саудівській Аравії

Франція відмовилася сказати в понеділок, чи розглядає можливість призупинення продажу зброї Саудівській Аравії, після того, як Німеччина закликала інших слідувати її прикладу, поки не буде встановлено правду про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи не погодиться Париж із закликом Берліна призупинити продаж зброї, заступник прес-секретаря міністерства закордонних справ Олів'є Говен заявив лише про те, що політика контролю над торгівлею зброї в Франції є суворою і заснованою на аналізі окремих випадків міністерським комітетом.

"Експорт зброї до Саудівської Аравії розглядають у цьому контексті", - заявив він щоденному брифінгу, не уточнюючи.

Париж і Ер-Ріяд користуються тісними дипломатичними та торговельними відносинами, що охоплюють енергетику, фінанси та зброю. Франція, яка вважає, що Ер-Ріяд є осередком проти іранського впливу на Близькому Сході, зараз намагається балансувати.

З 2008 по 2017 рік Саудівська Аравія стала другим за величиною покупцем французького озброєння з угодами на загальну суму понад 11 мільярдів євро. За даними французького міністерства оборони, тільки 2017 року були затверджені ліцензії, які потенційно коштуватимуть саудитам 14,7 млрд євро.