Лоукостер "Ernest" запустить новий рейс з Києва до Італії

Італійська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines планує з березня 2019 року запустити рейс з Києва до Генуї.

Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) з посиланням на слова регіонального менеджера авіакомпанії Девіда Стрина.

"Генуя вважається батьківщиною Христофора Колумба і найбільшим морським портом Італії.

Тому літаки компанії Ernest Aіrlines літають до Італії з Києва за п'ятьма напрямками: Рим, Мілан (Бергамо), Мілан (Мальпенса), Неаполь, Болонья", - йдеться в повідомленні.