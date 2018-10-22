У Китаї відкривають найдовший у світі морський

Міст Гонконг – Чжухай – Макао, що з’єднує східні і західні сторони дельти річки Чжуцзян, повністю готовий до відкриття.

Про це передає rubryka.com.

На церемонії відкриття транспортної артерії довжиною 55 кілометрів очікується участь голови КНР Сі Цзіньпіна.

Будівництво моста через дельту Перлинової річки було розпочато в грудні 2009 року.

55-кілометровий міст і тунель обійшлися китайському уряду в 20 млрд доларів.

Артерія Гонконг – Макао – найдовший морський міст, але не найдовший міст у світі.

Цей титул належить наземного мосту під назвою “Дан’ян-Куньшаньський віадук” у тому ж таки Китаї, довжина якого перевищує 160 кілометрів.