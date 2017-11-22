Терористи-силовики Луганщини заарештували всю "прокуратуру" т.зв. "ЛНР"

Так зване "МВС" бойовиків заарештувало всіх співробітників прокуратури "ЛНР" на окупованій території Луганської області . Про це повідомляє "Новая газета".

В результаті арештували понад 20 людей, зокрема головного прокурора, військового прокурора та їхніх заступників, їх відвезли до заблокованої будівлі "Народної ради ЛНР", яку "МВС" використовує в своїх цілях.

Арешт стався після того, як глава "МВС" Ігор Корнет (раніше його звільнили, але він відмовився залишити посаду), запропонував ватажку "ЛНР" Плотницькому віддати йому головного прокурора, військового прокурора та їхніх заступників.

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