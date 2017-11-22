Унаслідок сутичок на Майдані постраждали дві людини, - поліція

Під час сутичок та знесення наметів на Майдані Незалежності у Києві постраждали двоє людей. Правоохоронці прибрали на Майдані дві палатки. В акцію вони втрутилися після того, як її учасники намагалися запалити шини. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "5 канал".

"Не було ніяких дозволів на установку наметів, тому поліція також їх вилучила. Серед постраждалих — один поліцейський, і один громадянин. Під час сутички на Майдані невідомий завдав йому (потерпілому) удар, унаслідок чого — перелом носа", — сказав Крищенко.

Нагадаємо, 21 листопада указом президента в Україні відзначають День Гідності та Свободи.