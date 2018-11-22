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Україна спільно з китайським бізнесом cтворить фонд "зелених" інвестицій

22 листопада, 2018 - 10:44
Фото: saee.gov.ua

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із генеральним менеджером компанії «Beijing TUS-Clean Energy Co., Ltd.» Енді Лю розглянули розвиток українського ринку відновлюваної енергетики та перспективи для реалізації спільних із китайським бізнесом проектів у цій сфері.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України на офіційному сaйті.

Так, компанія «Beijing TUS-Clean Energy Co., Ltd.» входить до холдингу «TUS-Holdings», має більше 30 дочірніх компаній та великий портфель «зелених» проектів за різними напрямами.

Зокрема, основна ідея компанії – створити інноваційну систему екологічно «чистої» енергії, яка має ґрунтуватися на принципі «інновації + промислові потужності + інвестиції» та включати в себе спеціалізовані компанії, науково-дослідні інститути, регіональні енергетичні платформи та фонди.

Такий  підхід до розвитку відновлюваної енергетики важливий для України, де встановлюється все більше нових потужностей, а ресурсний потенціал величезний.

Ознайомившись із досягненнями та планами розбудови «зеленої» енергетики, сторони досягли згоди сфокусуватися на таких питаннях:

  • cтимулювання будівництва заводів з генерації енергії із сміття;

  • встановлення потужностей з виробництва рідких біопалив;

  • cтворення фонду «зелених» інвестицій;

  • встановлення заводів з виробництва обладнання для «зелених» об’єктів.

Джерело: День

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