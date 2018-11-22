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В окупованому Криму прооперували засудженого за "сепаратизм" журналіста Семену

22 листопада, 2018 - 12:24
Фото: Радіо Свобода

В окупованому Криму прооперований український журналіст Микола Семена, діяльність якого рішенням "суду" окупаційної влади засуджена і поставлена під заборону за "заклики до сепаратизму".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк.

"Журналіста Миколи Семену, засудженого на два з половиною роки позбавлення волі умовно... за звинуваченням у публічних закликах до сепаратизму, прооперували в 7-й міській лікарні Сімферополя. Протягом тригодинної операції йому видалили жовчний міхур і камені з жовчовивідних шляхів", - повідомив Наумлюк.

За його словами, Семену госпіталізували 12 листопада, 13-го провели операцію і виписали тільки 21-го.

"Тепер йому належить реабілітація та сувора дієта", - уточнив Наумлюк.

Джерело: День

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