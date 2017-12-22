Гройсман розповів, якою буде середня зарплата та пенсія у 2018 році

Середня заробітна плата в Україні у 2018 році має скласти не менше 10 тис. грн, а середня пенсію буде на рівні 2787 грн.

Про це під час прес-конференції заявив пре'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Еспресо.TV.

"Заробітня плата середня буде 10 тисяч гривень, а пенсія у нас була 1886 гривень, а стане - 2787 гривень. Тобто плюс 900 гривень в наступному році середня пенсія в країні", - сказав очільник уряду.

За словами Гройсмана, наразі постає питання ухвалення нового законодавства стосовно пенсій військовослужбовців. Зокрема, уряд вніс кілька пропозицій до РНБО щодо цього питання.

"Ці пропозиції передбачають осучаснення пенсій для 550 тисяч військових пенсіонерів. За нашими попередніми підрахунками, середня пенсія для військовослужбовців зросте на 1,5 тисячі", - повідомив Гройсман.

Крім того, за словами прем'єра, пенсія для людей, які мають бойові заслуги, зросте ще більше.