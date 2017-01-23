Санкції проти Росії треба продовжити, - президент Естонії

Санкції проти Росії треба продовжити до тих пір, доки вона повністю не виконає Мінські угоди та всі міжнародні зобов'язання.

Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд під час зустрічі з Петром Порошенком, повідомляє Еспресо.TV.

"Ми обговорило з Петром Порошенком ситуацію на сході України, необхідність дотримання Мінських угод, а також те, що санкції проти Росії треба продовжувати до тих пір, доки ці угоди не виконані повністю і доки Російська Федерація не буде знову виконувати всі міжнародні зобов'язання", - сказала Кальюлайд.

За словами естонського президента, Естонія продовжуватиме не визнавати Крим російським.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко прибув до Естонії з офіційним візитом. Крім Керсті Кальюлайд, заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.

Фото АПУ