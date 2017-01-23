Україна доповнить свій позов до Міжнародного суду ООН новими фактами порушень РФ, - Клімкін

Українська сторона має намір доповнювати свій позов до Міжнародного суду ООН новими фактами порушення Росією прав людини, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми передаємо їх (факти порушення) європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися в суді в рамках наших доказів. Адже те, що ми подали, ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти ", - сказав Клімкін.

Він додав, що наприклад, "по Карпюку та Клиху було кілька прізвищ, зараз ми будемо цей список розширювати". "Тобто в принципі ми будемо над цим (доповненням) працювати постійно", - пояснив Клімкін.

За словами міністра, по-перше, ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації. "По-друге, це працює як додаток до нашого позову. Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо", - пояснив глава МЗС України.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації на протязі її незаконною агресії проти України. Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко розповів, які питання будуть винесені українською стороною на обговорення в Раді Безпеки ООН.